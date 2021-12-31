الأردن ينفي استضافة اجتماعات أمنية بين تركيا وسوريا

نفت وزارة الخارجية الأردنية، ليلة الجمعة، أن تكون عمان قد استضافت أي اجتماعات أمنية بين تركيا وسوريا، وفق ما ذكر المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول.

وقال السفير أبو الفول، في رد على سؤال لـ"دوت الخليج"، بشأن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية أنه "لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن".

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