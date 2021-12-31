البحرين تعين سفيرا لها في سوريا

أعلنت مملكة البحرين، الخميس، عن تعيين سفير لها في سوريا، وفق مرسوم ملكي، نشرت نصه وكالة أنباء البحرين الحكومية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما ينص على تعيين "السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض".

وعينت سلطنة عمان سفيرا لها في دمشق العام الماضي.

وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق الشهر الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق.