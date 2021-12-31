مكالمة 50 دقيقة.. البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن خلال محادثته بوتين

جدة - نرمين السيد - وتلقى بايدن الاتصال الهاتفى من بوتين فى منزله بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة، فى ثانى اتصال بين الرئيسين الروسى والأمريكى هذا الشهر.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيسان القضايا التى تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول فى 7 ديسمبر الجاري، وعلى رأسها المقترحات الروسية للأمن فى أوروبا.

وكان الرئيسان يخططان أيضا لبحث المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجى المزمعة فى 10 يناير واجتماع روسيا الناتو، والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا المقررة فى يناير المقبل أيضا.