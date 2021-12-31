أمريكا فى المقدمة.. تعرف على آخر إحصائيات كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الأمريكية 301 ألف و472 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 53 مليونا و657 ألفا و706 حالة، كما تم تسجيل 1207 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 821 ألفا و302 حالة.

ففى أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 180 حالة وفاة، و206 آلاف و 243 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات المسجلة فى فرنسا إلى 123 ألفا و 552 حالة، وإجمالى الإصابات إلى9 ملايين و 479 ألفا و600 حالة.

وفى المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 189 ألفًا و 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 332 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات 12 مليون و749 ألفا و139 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 148ألفا و421 حالة وفاة.

وفى إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 161 ألفا و 688 إصابة خلال اليوم الأخير، و74 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 6 ملايين و294 ألفا و745 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمى للوفيات إلى 89 ألفا و405 إصابة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 حالة وفاة، و136 ألفا و126 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالى الوفيات المسجلة هنالك 137 ألفا و247 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى 5 ملايين و981 ألفا و428 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 72 وفيات، و35 آلفا و580 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و708 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و170 ألف و293 إصابة.

وفى البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 16 حالة وفاة، و28 ألفا و 659 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره فى البرتغال إلى 18 ألفا و937 حالة، بينما وصل إجمالى الإصابات إلى أكثر من مليون و300 ألف إصابة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و 778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و116 ألفا و39 إصابة فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمى حالات الوفيات 20 ألفا و892 حالات وفاة.

وفى سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و 307 آلاف و 201 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و281 حالة.

وفى قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 161ألفا و779 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 636 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفى بولندا، سجلت البلاد 14 ألفا و325 إصابة ووفاة 709 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و94 ألفا و608 مصابا والوفيات إلى 96 ألفا و415 حالة.

وفى بلجيكا، سجلت البلاد 12 ألفا و945 إصابة ووفاة 17 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و75 ألفا و 781 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و267 حالة.

وسجلت ايسلندا 768 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 27 ألفا و59 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات عند 37 مصابا.

وفى بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة 1380 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 2 مليون و 696 ألفا و 781ألفا و534 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و945 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 1949 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و 297 ألفًا و 147 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و و 688 حالة عقب تسجيل 23 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى الدانمارك، سجلت السلطات الصحية، 20 آلف و280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 769 ألفا و766 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و256 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و807 آلاف و223 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و714 حالة.

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 709 ألفا و678 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و493 حالة .

وفى أسيا، ففى إندونيسيا، سجلت البلاد 189 إصابة ووفاة 7 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و262 ألفا و540 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و88 حالة.

وفى نبيبال، سجلت البلاد 235 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 828 ألفا و207 إصابات ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات عند 11 ألفا و590 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 616 ألفًا و 352 صابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8346 حالة عقب تسجيل 14 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى بروناي، سجلت السلطات الصحية خمس حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 470 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أى حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 311 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 729 ألفًا و 61 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 827 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 563 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 586 ألفا و746 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و962 حالة وفاة.

وإفريقيًا، فى كينيا، سجلت السلطات الصحية 3286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 292 ألفًا و 237 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات عند 5376 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 979 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 446 ألفًا و 532 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 91 ألفًا و 61 حالة عقب تسجيل 126 حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 3947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم فى يوم واحد منذ 30 سبتمبر، وزيادة بنحو 1000 حالة عن اليوم السابق. وأشارت الوزارة، فى بيان صحفى أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إلى استمرار ارتفاع عدد الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا لتصل إلى 2.93٪ مقابل 2.51٪ فى إحصاء اليوم السابق وهى النسبة الأعلى فى ثلاثة أشهر. وأضافت الوزارة أن عدد المرضى فى المستفشيات بلغ 151 مريضًا، من بينهم 94 حالة خطيرة.