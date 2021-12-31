وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان هاتفيا تطبيع العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزيرا خارجية روسيا سيرجى لافروف، وأذربيجان جيهون بيراموف، فى اتصال هاتفى، آخر التطورات فى المنطقة وتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، حسبما أفاد المكتب الصحفى لوزارة الخارجية الأذرية اليوم الخميس.





ونقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية عن البيان القول إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع فى المنطقة ومسار تنفيذ الاتفاق الثلاثى بين القادة الروس والأذريين والأرمن، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الأذربيجانية الروسية.

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