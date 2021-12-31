مكالمة بايدن وبوتين حول أوكرانيا.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض عقب محادثة بين الرئيسين: "دعا الرئيس بايدن روسيا إلى التهدئة حول أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التى ستنطلق مطلع العام المقبل بحوار ثنائى حول الاستقرار الاستراتيجي" فى أوروبا.

وتابع: "أكد بايدن أن التقدم الجوهرى على مسارى روسيا والناتو، وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، لا يمكن تحقيقه إلا فى ظل التهدئة لا التصعيد".

ولفت إلى أن "بايدن أوضح أيضا أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سترد بشكل حاسم فى حال أقدمت روسيا على خطوات تصعيدية واجتاحت أوكرانيا".