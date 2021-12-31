جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض عقب محادثة بين الرئيسين: "دعا الرئيس بايدن روسيا إلى التهدئة حول أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التى ستنطلق مطلع العام المقبل بحوار ثنائى حول الاستقرار الاستراتيجي" فى أوروبا.
وتابع: "أكد بايدن أن التقدم الجوهرى على مسارى روسيا والناتو، وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، لا يمكن تحقيقه إلا فى ظل التهدئة لا التصعيد".
ولفت إلى أن "بايدن أوضح أيضا أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سترد بشكل حاسم فى حال أقدمت روسيا على خطوات تصعيدية واجتاحت أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكالمة بايدن وبوتين حول أوكرانيا.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.