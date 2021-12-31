بريطانيا تسجل ارتفاعا فى إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى بريطانيا إنها سجلت 189213 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس مقارنة مع 183037 أمس، وهو الرقم القياسى السابق.

وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات الجديدة فى غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 332.

ويشمل الرقم الوفيات التى لم يتم الإبلاغ عنها بشكل ملائم خلال فترة الأعياد.