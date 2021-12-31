المكسيك: أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - كما سجلت السلطات الصحية المكسيكية 8024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى ثلاثة ملايين و969 ألفا و686 حالة. وسبق لوزارة الصحة وأعلنت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى البلاد أعلى بكثير.

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