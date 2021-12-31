لوكاكو ليس سعيدا في تشلسي ويأمل العودة لإنتر ميلان

قال روميلو لوكاكو، مهاجم تشلسي، إنه لا يشعر بالسعادة في النادي تحت قيادة المدرب توماس توخيل، وعبر عن أمله في العودة إلى إنتر ميلان مستقبلا.

وغادر لوكاكو إنتر ميلان في أغسطس وعاد إلى تشلسي لفترة ثانية في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

وقال لوكاكو لشبكة سكاي إيطاليا: "بعد عامين في إيطاليا عملت خلالها كثيرا في إنتر ميلان مع المدربين وخبراء التغذية أشعر أني في حالة جيدة جسديا لكني لست سعيدا بوضعي في تشلسي وهو شعور طبيعي".

وأضاف: "أعتقد أن المدرب يفضل اللعب بطريقة مختلفة. حاولت عدم الاستسلام وواصلت العمل بقوة والتحلي بالاحترافية. لست سعيدا بوضعي في النادي لكني سأواصل العمل ولن استسلم".

ولم تكشف شبكة سكاي عن تاريخ المقابلة ولم تذكر أي تفاصيل عن "وضع" لوكاكو لكن المقابلة ستبث كاملة الجمعة.

وفي وقت سابق من الموسم الحالي قاد لوكاكو خط الهجوم أو لعب إلى جوار مهاجم آخر في تشلسي لكن الدولي البلجيكي غاب عن تسع مباريات منذ أكتوبر بسبب الإصابة وحالات كوفيد-19 وسجل سبعة أهداف فقط في كل المسابقات حتى الآن.

وتصدر تشلسي الترتيب لعدة أسابيع لكنه وجد نفسه الآن في المركز الثاني متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد أن حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

وأنعش لوكاكو مسيرته في إنتر وسجل 64 هدفا خلال موسمين وفاز بلقب الدوري الإيطالي قبل رحيله. وعبر اللاعب البالغ عمره 28 عاما عن أمله في العودة للنادي الإيطالي مستقبلا.

وقال: "أتمنى من كل قلبي العودة إلى إنتر، ليس في نهاية مسيرتي ولكن في توقيت مثالي أكون فيه في حالة جيدة للفوز بالمزيد من الألقاب".

وأضاف: "إنتر له مكانة خاصة في قلبي وسأعود للعب معه وأتمنى ذلك. أعشق إيطاليا". ويستضيف تشلسي منافسه ليفربول يوم الأحد.