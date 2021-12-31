مفاجأة.. "عشبة صغيرة" تصبح شجرة تفوق طول البشر

مع توفر أكثر من 2050 نوعا معروفا منها، تعد "البيغونيا" أحد أكثر أجناس النبات انتشارا على كوكبنا، وكونها تنمو في شكل أعشاب صغيرة، فإن وجود نبتة منها تفوق طول البشر يعد مشهدا استثنائيا للغاية.

وبدأت قصة اكتشاف نبتة "Begonia gigantica" عام 2019 عندما أجرى دايكي تيان وزملاؤه من مركز شنغهاي شينشان لبحوث علوم النبات، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، مسحا ميدانيا في منطقة التبت بالصين.

وبعد التحقق من أزهار النبتة المكتشفة، كان تيان واثقا من أنها تمثل نوعا جديدا.

ومن بين مجموعة تضم عشرات الأشجار من هذا النوع المكتشف حديثا، جمع العلماء اثنين من أطولهم لقياسها وإعداد العينات اللازمة من أجل دراستها.

وكشف تيان، أن ارتفاع إحدى الأشجار يبلغ 3.6 أمتار، وكان عليه تقطيع كل شجرة منهما إلى أربعة أجزاء، حتى يتمكن من إعادتهما إلى شنغهاي وإعداد العينات الجافة.

التصنيف

ووثق الباحثون اكتشافهم في دراسة جديدة نشرت في دورية "PhytoKeys" العلمية المعنية بمجال تصنيف وتطور النباتات.

وفي الدراسة، قام تيان بتصنيف نبتة "Begonia gigantica" على أنها نوع جديد من جنس "بيغونيا"، وتنمو على منحدرات تحت الغابات على طول مجاري مائية.

وينتشر هذا النوع الجديد بشكل متقطع في جنوب التبت، وهو أحد الأسباب التي تجعله معرضا لخطر الإنقراض، وفقا لفئات ومعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وبحسب توصيف تيان، وبعد تجفيف النبات في المعشبة ووضعها على لوح كبير، تم قياس العينة المجففة بطول 3.1 متر وعرض 2.5 متر.

ويقول تيان: "هذه هي أكبر عينة في العالم من نوع "بيغونيا"، وفي أكتوبر 2020، صُدم الزوار الذين شاهدوا هذه النبتة في معرض بيغونيا الصيني الأول في حديقة شنغهاي تشينشان النباتية".

ويضيف: "كما يجري حاليا التقدم بطلب لتسجيل النبتة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".