جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى بريطانيا إنها سجلت 189213 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس مقارنة مع 183037 أمس، وهو الرقم القياسى السابق.
وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات الجديدة فى غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 332.
ويشمل الرقم الوفيات التى لم يتم الإبلاغ عنها بشكل ملائم خلال فترة الأعياد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 332 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.