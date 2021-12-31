ألمانيا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. و323 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع حصيلة الإصابات بـ كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين وملايين و150 ألفًا و422 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 111 ألفًا و925.

وفى سياق متصل، أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الخميس، بأن مجموع ما دفعته الحكومة منذ بدء أزمة جائحة كورونا، لدعم الاقتصاد، وصل إلى قرابة الـ 130 مليار يورو.

وبدأت ثمانى ولايات فى ألمانيا الثلاثاء الماضى، تطبيق قيود أكثر صرامة، من شأنها الحد من انتشار كورونا فى ظل تصاعد موجة الإصابات تزامنًا مع انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وانضمت ولايات بافاريا وبرلين وهيسن وشمال الراين ـ وستفاليا وسارلاند وساكسونيا وشليسفيج هولشتاين وتورينجن، إلى ولايات أخرى سبق لها فرض قيود مشابهة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.