كيروش يرضخ للضغوط.. ويضم 3 لاعبين جدد لمنتخب مصر

أعلن منتخب مصر لكرة القدم، مساء الخميس، ضم الثلاثي مروان حمدي لاعب سموحة وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من بيراميدز، لقائمة الفراعنة التي تخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، بقرار من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

وذكر المنتخب المصري في بيان رسمي: "أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل قائمة من 25 لاعبا".

ونقلت صحيفة "الوطن المصرية" عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري أن ضم الثلاثي جاء بعد ضغط من الجهاز المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأضافت: "تواصل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد مع كارلوس كيروش وأقنعه بضرورة ضم 3 لاعبين آخرين لاستكمال قائمة المنتخب الوطني لتصل لـ28 لاعبًا، وهو العدد القانوني لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا".

ووفقا للصحيفة المصرية، فإن ضغط الجهاز المعاون على كيروش جاء تخوفًا من إصابات كورونا وكذلك من الإصابات، وأن يكون هناك عددا كافيا في قائمة الفراعنة خلال البطولة، وتجنب ما حدث في بطولة الغابون 2017، بعدما تورط الجهاز الفني لهيكتور كوبر في المباريات الأخيرة للبطولة وغاب عدد مهم من اللاعبين بسبب الإصابات.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021

وجاءت قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، بعد ضم اللاعبين الثلاثة:

حراسة المرمى (4 لاعبين): محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع (9 لاعبين): أكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء ومحمد حمدي.

خط الوسط (7 لاعبين): عمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد النني وأحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين.

خط الهجوم (8 لاعبين): عمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومروان حمدي وإبراهيم عادل.

يذكر أن المنتخب المصري يلعب في كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.