ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 286.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الجمعة - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و429 ألفا و595 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 54.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 824 ألفا و342 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ619 ألفا و249 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 481 ألفا و80 وفاة.