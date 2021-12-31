الصين تعلن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة فى بيان إن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أى وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
وشددت السلطات المركزية الصينية على تنفيذ إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والوقاية منه من أجل منع عودة ظهور الجائحة وانتشارها خلال موسم الأعياد القادمة.
وذكر منشور صادر عن المكتبين العامين باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة بشكل مشترك، أنه يتعين بذل المزيد من الجهود للحد من تدفق الأشخاص والتجمعات خلال الفترة من يوم رأس السنة الجديدة وحتى عطلة عيد الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وحث المنشور السلطات المحلية على تعزيز تدابير السيطرة على الجائحة والوقاية منها فى مدن الموانئ وتحسين أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للجائحة.
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