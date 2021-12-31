احتراق 580 منزلا فى مدينة أمريكية وإعلان حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بعد ظهر الخميس نتيجة للحرائق.

وقال جو بيلي، مأمور مدينة بولو، إن حوالى 580 منزلا دمرت بشكل كامل، كما احترق أحد الفنادق ومركز التسوق، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الإصابات والوفيات بسبب سرعة الحرائق، مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين.

هذا ومن المتوقع، هبوب عاصفة شتوية كبيرة اليوم الجمعة، فى كولورادو والتى يمكن أن تساعد رجال الإطفاء فى السيطرة على الحرائق إلى جانب درجات الحرارة الباردة ومستويات الرطوبة المرتفعة.