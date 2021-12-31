قال جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو وعرض عبر موقع إنستغرام صورة له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن مدافع نادي مانشستر ستي، جواو كانسيلو، كشف عن تعرضه لهجوم من طرف "أربعة جبناء"، سرقوا كل المجوهرات من المنزل.
وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت الليلة الماضية في مدينة مانشستر.
ولم يقف كانسيلو (27 عاما) مكتوف الأيدي أمام اللصوص، فقاومهم بقدر ما استطاع، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه.
وكانت شريكة اللاعب وابنتهما الرضيعة في المنزل وقت وقوع الجريمة.
من جانبها، قالت الشرطة في مدينة مانشستر إنها تحقق في الحادثة.
وقال مدافع مانسشتر سيتي: "للأسف، تعرضت اليوم لهجوم من قبل أربعة جبناء، أصابوني وحاولوا إصابة عائلتي، وعندما حاولت المقاومة هذا ما حدث (يقصد الإصابة)".
وأضاف كانسيلو، وهو برتغالي الجنسية: "لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي"، مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة إليه هو أن عائلته بخير.
وتابع:" لا أعرف كيف يكون هناك أشخاص بمثل هذه الخسة".
وذكرت إدارة النادي أن اللاعب يساعد الشرطة في التحقيق بالحادثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصابة تهاجم نجم مانشستر سيتي.. قاوم بشدة وأصيب بجراح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.