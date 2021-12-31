شرق أوروبا تتخطى المليون وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف إحصاء نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد فى شرق أوروبا إلى أكثر من مليون حالة حتى أمس الخميس، وسط مخاوف من اجتياح المتحور أوميكرون للمنطقة.





ووفقًا لبيانات "رويترز"، فقد ثلاث دول أعلى حصيلة للوفيات اليومية فى أوروبا، أمس الخميس، وجميعها من منطقة شرق القارة، وهى: "روسيا، وبولندا، وأوكرانيا". فيما يشكل شرق أوروبا 39% من سكان المنطقة، وسجل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بكورونا فى أوروبا.

وبحسب الوكالة، وصل إجمالى وفيات شرق أوروبا إلى المليون و45 ألفا و454 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء حتى أمس الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفا و253 حالة فى عموم قارة أوروبا.

وتضم منطقة شرق أوروبا كلا من: "روسيا البيضاء، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، والمجر، ومولدوفا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا".

فيما تشكل حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون فى شرق أوروبا نسبة قليلة على عكس غرب أوروبا، حيث حطمت الإصابات اليومية أرقامًا قياسية.