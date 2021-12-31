الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى إلى 405

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة مكافحة الكوارث فى الفلبين، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد الضحايا فى إعصار "راى" إلى 405، فيما يطالب مسؤولو بعض المقاطعات شديدة التضرر بالمزيد من الإمدادات من الغذاء والمياه ومواد الإيواء، بعد حوالى أسبوعين من بدء هبوب الإعصار.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الإعصار "راى" هو الإعصار الـ15 الذى يضرب الفلبين هذا العام، ولكنه الأكثر تدميرًا. وبحسب الوكالة، قال رئيس الوكالة الوطنية للكوارث الفلبينية، ريكاردو جالاد، خلال مؤتمر صحفى، إن عدد الوفيات بلغ 405، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، لافتًا إلى أن 82 آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين، إلى جانب إصابة 1147 شخصًا. كما أشار جالاد إلى أضرارٍ واسعة لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، دُمر ثلثها بالكامل، فى حين تعادل الأضرار بالبنية التحتية والزراعات نحو 23.4 مليار بيزو ـ ما يساوى 459 مليون دولار.

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