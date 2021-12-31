ارتفاع إصابات كورونا فى إفريقيا لـ 9 ملايين و599 ألفا و876 إصابة

جدة - نرمين السيد - ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى القارة السمراء، ارتفع إلى 9 ملايين و599 ألفا و876 إصابة، كما سجلت 227 ألفا و914 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.





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