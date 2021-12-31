16 ألف إصابة جديدة بكورونا و220 وفاة خلال 24 ساعة فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 16 ألفا و764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و838 ألفا و804 مصابين.





وأفادت وزارة الصحة الهندية وفق ما نقلته صحيفة (إنديا توداى) اليوم الجمعة بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 481 ألفا و80 شخصا بعد وفاة 220 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 7 آلاف و585 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليونا و266 ألفا و363 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 91 ألفا و361 حالة.