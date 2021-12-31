الفلبين: تحصين أكثر من 5 ملايين طفل بشكل كامل ضد كورونا

وقال جالفيز باللغة الفلبينية خلال إيجاز بثته وسائل الإعلام الحكومية ونقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية "نحن سعداء لأن الأطفال، أكثر من 8 ملايين منهم تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بينما تلقى 5.2 مليون جرعة ثانية من اللقاحات المتوفرة لدينا ضد الفيروس".
وأضاف "أن الفلبين تتفاوض مع شركة فايزر الأمريكية لتسريع تسليم اللقاحات التى طلبتها لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، ونأمل أن تصل فى الأسبوع الثانى أو الثالث من شهر يناير المقبل".
يشار إلى أن الفلبين وافقت الأسبوع الماضى على استخدام لقاح فايزر-بيونتك لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وقبل ذلك، كان القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما فقط هم المؤهلون للحصول على جرعة من شركة فايزر أو موديرنا.
وبشكل عام، أكد المسؤول الفلبينى أن بلاده حصنت أكثر من 50 مليونا ضد الفيروس التاجى.
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