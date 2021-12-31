مقتل مسؤول أمن حوثى بمحافظة عمران اليمنية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن القيادى محمد عبدالله عذرى المعين من قبل الحوثيين، مديرا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر، قتل على يد مسحلين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.
جدير بالذكر أنه هاجم مسلحون قبليون، فى وقت سابق، إدارة أمن مديرية "قفلة عذر"، وقاموا بقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية هناك.
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