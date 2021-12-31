إصابة 3 من قوات حفظ السلام فى انفجار لغم غرب إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى تنزانيا، أمس الخميس، إصابة 3 من قوات حفظ السلام التابعين لها فى إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، جراء اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة فى غرب البلاد.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت بعثة الامم المتحدة فى بيانها، إن قافلة لقوات حفظ السلام مرت فوق لغم عند مغادرتها بلدة بربيراتى، على بعد نحو 500 كيلومتراً من العاصمة، صباح أمس الخميس. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أنها "المرة الثالثة التى يقع فيها جنود مينوسكا ضحية عبوات ناسفة فى إفريقيا الوسطى"، حيث تغير مسار النزاع العسكرى بين المتمردين والقوات الحكومية فى إفريقيا الوسطى خلال الأشهر الماضية بعد طرد الجماعات المسلحة من المدن، ما دفعها لاتباع أسلوب حرب العصابات، خصوصا زرع العبوات الناسفة والألغام.

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