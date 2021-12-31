احتجاجات أم درمان.. بيان رسمي يوثق أعداد القتلى والجرحى

أكد بيان للشرطة السودانية، الجمعة، مقتل 4 أشخاص في مدينة أم درمان وإصابة 279 من المتظاهرين و49 من قوات الشرطة في تظاهرات 30 ديسمبر.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 4 متظاهرين أثناء احتجاجات في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في بيان إن قوات الأمن في أم درمان منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، مضيفة أن نطاق "القمع" فاق التوقعات.

كما قالت لجنة أطباء السودان إن قوات الأمن ألقت القبض على رجل مصاب مع مسعفين كانوا يحاولون نقله إلى سيارة إسعاف.

وأكد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في حين سار المحتجون في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان.

وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه في تويتر:"الولايات المتحدة تقف مع شعب السودان، مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة".

واحتجاجات الخميس هي الجولة الحادية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة، الخميس، ودعت المجتمع الإقليمي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة الإجراءات التي اتخذها البرهان.