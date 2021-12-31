مقتل 18 عنصرا من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى والتحالف فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى، فى بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن كمينا محكما نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا من الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف دمر عربة مدرعة وطقمين حوثين بما عليها من عتاد وأفراد، فى ذات الجبهة.

ومن ناحية أخرى ندد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، بإصدار الحوثيين أحكام إعدام بحق أربعة صحفيين فى قضايا ملفقة، مشيرا إلى أن 11 صحافيا يقبعون داخل معتقلات الميليشيات الآن.

وأضاف الإريانى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن الصحفيين يعيشون فى ظروف سيئة ويعانون من تردى وضعهم الصحى، بعد أن حرموا من كل حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسى والجسدى خلال فترة اعتقالهم، فى ظل تعامى المجتمع الدولى والمنظمات الصحافية.

وطالب الإريانى المجتمع الدولى والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين فورا دون قيد أو شرط.