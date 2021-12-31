إصابة 18 فى اشتباكات بين المهاجرين والشرطة الفرنسية

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الإدارة المحلية فى منطقة با-دو-كاليه، إن "شرطيين ودرك تواجهوا، فى إطار عملية إجلاء، مع مئات المهاجرين الذين أبدوا عدوانية كبيرة، ورفضوا مغادرة المكان"، موضحة "قذائف عديدة استهدفت الشرطة، وجُرح نحو 15 شرطيًا وضابطًا".
وبحسب الوكالة الفرنسية، قالت عضو فى شبكة "هيومن راتيس اوبزرفرز"، إن "ثلاثة منفيين على الأقل" جرحوا ونقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنه خلال عمليات الإخلاء المتكررة، "عادة ما يُسمح للأشخاص بالمغادرة ومعهم مقتنياتهم، لكن الشرطة أمرت عمال النظافة بمصادرة كل شىء فى هذا الصباح".
وأوضحت أنه "وقعت مشاجرة بين المنفيين الذين ألقوا الحجارة، والشرطة التى لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع"، فيما لا يزال مئات المهاجرين على ساحل شمال فرنسا، بينهم العديد من العائلات، آملين بالعبور إلى انجلترا.
ويقع المخيم الذى فككته الشرطة الفرنسية قرب منطقة "دوار"، وكان يأوى أفارقة بشكل أساسى، حيث يحاول المهاجرون ركوب مركبات البضائع الثقيلة، حسبما قالت بلدية مارك.
فيما تزايدت محاولات العبور عن طريق البحر منذ نهاية 2018، وذلك بسبب القيود المتزايدة على حركة العبارات ونفق المانش، فيما يحاول المهاجرون، خصوصا الأكثر فقرًا، العبور عن طريق تشلق الشاحنات.
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