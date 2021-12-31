التحالف العربى يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية اليمنى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، أوضح التحالف العربى أن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزًا للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية".
وأشار التحالف إلى أنه "يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أى تهديدات من جانب ميليشيا الحوثى".
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