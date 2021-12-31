الأمم المتحدة ترحب بالمحادثة الأخيرة بين بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فلورنسا سوتو نينو، فى تصريح لمقابلة سبوتنيك الروسية للأنباء، إن المنظمة العالمية ترحب بالحوار بين الدول الأعضاء فيها.
وأضافت ممثلة الأمم المتحدة، خلال تعليقها على المحادثة الهاتفية التى جرت الليلة الماضية بين بوتين وبايدن: "نرحب دوما بالحوار بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة".
وكان الرئيسين بوتين وبايدن قد تحدثا هاتفيا الليلة الماضية لمدة 50 دقيقة لمناقشة التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا والمحادثات المقبلة حول هذه القضية.
وفى وقت سابق، نشرت الخارجية الروسية مسودات اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية.
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