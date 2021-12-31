أمين الجامعة العربية يدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خلافاتهم

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام للجامعة يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية فى الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار فى البلاد.





وأوضح المصدر، أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلى بالحكمة وضبط النفس ودعا إلى تجنب أى تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلى وضع مصالح الشعب الصومالى فوق أى اعتبار، والانخراط فوراً فى حوار وطنى بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة فى البلاد فى أسرع وقت ممكن.

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