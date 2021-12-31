نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الجنيه السوداني في تشاد الشمالي والجنوبي ومقابل العملات الإفريقية والعربية والعالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم ملاحظة أن الاقتصاد السوداني يتأثر خلال هذه الفترة، فوجدنا أن هناك متابعة دورية لسعر عملة الجنية السوداني مقابل العملات العالمية الأخرى، فبناء على ذلك سنقوم بعرض سعر الجنيه السوداني في تشاد خلال هذا اليوم.

سعر الجنيه السوداني في تشاد

تم التسجيل خلال هذا اليوم بأن سعر عملة الجنيه السوداني في تشاد وصل إلى حوالي 1.33 فرنك وسط أفريقي.

سعر الجنيه السوداني في الإمارات

وصل سعر عملة الجنية السوداني داخل الإمارات اليوم في حالة الشراء إلى حوالي 121.9545 درهم إماراتي، بينما قدر سعر هذه العملة بحوالي 122.8692 درهم إماراتي في حالة البيع.

سعر الجنيه السوداني في السعودية

بلغ السعر الخاص بعملة الجنيه السوداني في السعودية حوالي 117.5032 ريال سعودي في حالة الشراء، بينما قدر سعر هذه العملة في حالة البيع بحوالي 118.3854 ريال سعودي.

سعر الجنيه السوادني أمريكا

وصل سعر الجنيه السوداني داخل أمريكا في حالة الشراء إلى حوالي 488.0000 دولار، بينما وصل سعر هذه العملة في حالة البيع إلى حوالي 451.3600 دولار.

سعر الجنيه السوداني أوروبا

قدر السعر الخاصة بعملة الجنيه السوداني في أوروبا بحوالي 500.0000 يورو في حالة الشراء، بينما وصل السعر الخاص لهذه العملة في حالة البيع إلى حوالي 503.7500 يورو.

سعر الجنيه السوداني في إنجلترا

تم الإعلان خلال هذه اليوم بأن السعر الخاص بالجنيه السوداني في إنجلترا وصل إلى 590.0000 جنيه استرليني عند الشراء، بينما وصل سعر هذه العملة عند البيع إلى حوالي 594.4250 جنيه استرليني.

الجنيه السوداني الشمالي والجنوبي

يعد هو العملة الأساسية في السودان، وقد أصدره البنك المركزي السوداني، وهناك بعض الفئات المعدنية والفئات الورقية، فالمعدنية مثل خمسة قروش وعشرة قروش وعشرون قرش وخمسون قرش وجنيه، أما بالنسبة للفئات الورقية فتبدأ من فئة الجنيه الواحد وحتى فئة 500 جنيه سوداني، وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل عن كل ما يدور حول سعر الجنيه السوداني في تشاد وبعض الدول العربية والأجنبية، وسعر الجنيه السوداني مقابل أهم العملات العالمية الأخرى، حيث اكتشفنا أن المعدل الخاص بعملة الجنيه السوداني في انخفاض بشكل ملاحظ خلال هذه الفترة.