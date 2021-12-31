نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية ..شروط التسجيل والمؤهلات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من أكثر الموضوعات رواجا عبر محركات البحث في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة النقل السعودية عن إطلاق معرض التوظيف الافتراضي الأول للشباب الباحثين عن العمل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويشارك في المعرض الكثير من الشركات التابعة للقطاع الخاص بالمملكة، ويوفر المعرض حوالي عشرة آلاف وظيفة لدعم وتعزيز فكرة توطين الوظائف بالمملكة وتمكين أصحاب الكفاءات الوطنية في هذا المجال من إيجاد وظيفة مناسبة في القطاعات التابعة لوزارة النقل، كما تهدف الوزارة إلى منح فرص عمل جيدة للكوادر السعودية للعمل في الخدمات اللوجستية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تقديم وظائف وزارة النقل 1443 وموعد إقامة معرض التوظيف الافتراضي الأول عن بعد وشروط التسجيل في وظائف وزارة النقل والمؤهلات المطلوبة.

رابط تقديم وظائف وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل عن رابط التسجيل في الوظائف اللوجستية التي تم الإعلان عنها للرجال والنساء، فيمنكم التقديم في رابط وظائف وزارة النقل مباشرة من خلال الإنترنت، حيث أن المشاركة في معرض التوظيف الافتراضي عن بعد سيكون إلكترونيًا، وتستهدف الوزارة من خلال المعرض إيجاد منصة يمكن الشباب والشابات من معرض الوظائف الشاغرة في قطاع الخدمات اللوحستية، وحددت وزارة النقل مواعيد بدء ونهاية المعرض الذي سنتناوله من خلال الفقرة التالية، حيث سيستغرق المعرض ثلاثة أيام فقط.

موعد إقامة معرض التوظيف الافتراضي الأول

أطلقت وزارة النقل معرض التوظيف الافتراضي الأول تحت عنوان قدرات المستقبل اللوجستي لعرض وظائف وزارة النقل 1443، إيمانًا من القائمين على المعرض والمسئولين في الوزارة بقدرات الشباب السعودي وإمكانياتهم العالية التي يجب الاستفادة منها في منظومة النقل في السعودية، ويبدأ المعرض الافتراضي عن بعد من يوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا ٣يناير 2022 ميلادية الموافق ٣٠/٥/١٤٤٣هجرية، وينتهي المعرض يوم الأربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢م الموافق ٢/٦/١٤٤٣هجرية في تمام الساعة السادسة مساءً.

شروط التقديم قي وظائف وزارة النقل ١٤٤٣

كشفت وزارة النقل الخدمات اللوجستية عن شروط التسجيل في معرض التوظيف الافتراضي الأول ، حيث أتاحت الوزارة التسجيل في معرض التوظيف الافتراضي الأول عبر رابط وظائف وزارة النقل 13، وتشمل المؤهلات المطلوبة على التالي:

مؤهلات الدبلوم.

حملة المؤهلات البكالريوس فأعلى.

مؤهلات الثانوية.

أهداف معرض التوظيف الافتراضي الأول وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل أن معرض التوظيف الافتراضي سوف يتم تنظيمه بالمشاركة مع عدة قطاعات بالمملكة العربية السعودية، حيث تشارك وزارة النقل في إطلاق المعرض الهيئات التالية:

الهيئة العامة للطيران المدني. الخطوط الجوية السعودية. الشركة السعودية للخطوط السعودية. الهيئة العامة للموانئ. الهيئة العامة للنقل.

وعلى الجانب الآخر أشارت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى أن المعرض سوف يشارك فيه 25 متحدثًا خلال خمسة عشر ورشة عمل وجلسة نقاش، وسوف يتم تناول الآتي من أجل تحقيق أهداف المعرض:

مناقشة برامج الدعم المقدمة من الهيئات المشاركة وشركات القطاع الخاص. تمكين الشباب من العمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. عرض التحديات التي تواجه القائمين على القطاع. عرض الحوافز المقدمة من القطاع الخاص. رفع معدلات توطين الشباب والشابات في الوظائف بالمملكة. يعرض رجال الأعمال والرواد في هذا القطاع خبراتهم وتجاربهم الشخصية للاستفادة من مسيرتهم في هذا المجال. خلق منصة للشباب تساعدهم في الحصول على فرصة عمل مناسبه من خلال الوظائف المتاحة في هذا القطاع. توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة للشباب والشابات في جميع المؤهلات.

وبهذا قد انتهينا من عرض كافة المعلومات المطلوبة عن شروط التسجيل في وظائف وزارة النقل 13، وكيفية الاشتراك في معرض التوظيف الافتراضي الأول من خلال رابط تقديم وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية والأهداف المرجوة من معرض ، ونتمنى التوفيق لجميع الشباب المتقدمين.