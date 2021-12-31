نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وتفعيل رابط ترفيعات المعلمين 2021 بالرقم الوزاري والوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم الأردنية، نشرة الوزارة منذ قليل أسماء المشمولين بالترفيعات الوظيفية جاء ذالك عبر موقعها الرسمي على تويتر تهنئة للمعلمين والمعلمات والموظفين بها، الذين شملهم قرار الترقيات وقالت الوزارة أن أسماء المشمولين بالترفيعات متاح الآن عبر رابط الوزارة الرسمي، ويمكن لجميع منسوبي الوزارة الدخول عليه الآن ومعرفة أسماء الترفيعات بالوزارة، وقالت أن العدد الكلي 1960 معلم ومعلمة وموظف، مقسمين إلي فئتين الفئة الأولى وعددها 18551 معلم وموظف، والفئة الثانية يبلغ عددها 1069 معلم وموظف إداري، ونحن من خلال موقع ثقفني نقدم لمتابعينا في المملكة طريقة الاستعلام عن الأسماء إلكترونياً.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

الدخول على رابط الوزارة الرسمي apps.moe.gov.jo.

تسجيل الرقم الوزاري والرقم الوطني للمعلم أو المعلمة أو الموظف.

الضغط على كلمة بحث سوف تظهر كافة النتائج والأسماء التي شملها القرار.

ترفيعات المعلمين والمعلمات بالأردن

قالت وكالة الأخبار سوا الفلسطينية أن الفئة الأولى من الترفيعات تنقسم إلي قسمين في الترفيعات، النوع الأول ترفيعاً وجوبياً ويشمل عدد 11123 معلم ومعلمة، والنوع الثاني ترفيع جوازي ويشمل عدد 7428 من منتسبي الوزارة من المعلمين والإداريين، والفئة الثانية أيضاً مقسمة إلي قسمين النوع الأول عددهم 520 مترفع وجوبي، 449 مترفع جوازي، وأعلنت الوزارة عن ترقية عدد 364 معلم للدرجة الخاصة ترفيعاً جوازياً.

رابط ترفيعات المعلمين 2021

تعمل الوزارة من خلال هذه الترفيعات إلي بث روح الحماس والرضاء لدى كافة منتسبيها، سواء المعلمين أو الموظفين، من أجل بذل أقصى الجهد في العمل، مما ينعكس بالإيجاب عن مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين مع الوزارة، وتجعل الموظفين يتنافسون باستمرار على التميز حتى ينالوا الترفيع وهو ما ينعكس بنتيجة إيجابية على أوضاعهم في العمل، وأوضاعهم المالية التي تتحسن لأن الترقية يتبعها زيارة في المرتب الذي يتقاضاه المعلم أو الموظف.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

من أهم الوزارات في المملكة الأردنية الهاشمية وأكثرها تفاعلاً في الشارع مع الطلاب والمواطنين، لذا تحظى بدعم كبير من الحكومة في المملكة، حتى تنهض بالعملية التعليمية في المملكة وتعمل على تحديث المناهج الدراسية وتطويرها حتى تواكب التطور الذي يحدث في العالم وينتج طالب عنده قدره على الابتكار والاختراع مما ينعكس على تقد الدولة في النهاية.

الهدف من ترفيعات وزارة التربية والتعليم الأردنية

الهدف الرئيسي هو رفع مستوى المنتسبين للوزارة من معلمين وموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية.

تحفيز الموظفين والمعلمين على الاجتهاد في العمل مما يعطيهم فرص للترقي وتحسين أوضاعهم.

رفع جودة الخدمات التي تقدم من قبل الموظفين والمعلمين مما ينعكس بصورة إيجابية على المنظومة التعليمية.

أن يشعر المعلم أن الوزارة تعمل على رفع مستواه وتقديره على مجهودة في الوزارة مما ينعكس على الاجتهاد الأكثر في العمل.

الموظفون في وزارة التربية والتعليم الأردنيون ينتظرون الترفيعات من أجل تحسين دخولهم المادية مع الترفيعات.

الشعور بالتقدير الأدبي من قبل المنتسبين للوزارة وأن مجهودهم مقدر من الوزارة وهو يؤدي لمزيد من الانتماء لمكان العمل.