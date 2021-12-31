نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج المنحة المجانية لطلاب السادس ٢٠٢١-٢٠٢٢ أسماء المقبولين في المنحة المجانية المجموعة الطبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج المنحة المجانية 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم رصد وتقديم أهم وأخر الأخبار عن المنحة المجانية لطلاب السادس بالمجموعة الطبية ، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن أسماء المقبولين في المنحة المجانية 2022 ، وتزامناً مع إعلان وزارة التربية العراقية يزداد البحث من قبل جميع الطلاب والطالبات المتقدمين للحصول على المنحة المجانية التي تقدمها وزارة التربية العراقية لطلاب السادس ممن هم في أشد الحاجة إلى هذه المنحة، كما سنوفر لكم أدناه رابط الاستعلام عن نتائج المنحة المجانية 2021-2022 لطلاب السادس بالمجموعة الطبية.

نتائج المنحة المجانية لطلاب السادس

نتائج المنحة المجانية 2021-2022 لطلاب السادس المجموعة الطبية ، هو ما يرغب في معرفتها جميع الطلاب والطالبات الآن وما يشغل بال الجميع أيضاً سواء الطلاب أو أولياء الأمور، وذلك من أجل الإطلاع على أسماء المقبولين في المنحة المجانية 2022 طب، طب الأسنان، الصيدلة طلاب السادس في العراق.

وأصدرت وزارة التربية العراقية بياناً رسمياً اليوم فيما يخص نتائج المنحة المجانية لطلاب السادس 2022 ، وأوضحت خلال هذا البيان أنه تم قبول 2700 طالب وطالبة في جميع الكليات والمعاهد الأهلية العراقية ، وهم ممن تم قبولهم في المنحة المجانية لطلاب السادس المجموعة الطبية.

نتائج أسماء المقبولين في المنحة المجانية 2022

وأيضاً فيما يخص نتائج المنحة المجانية لطلاب السادس ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، فقد استكملت وزارة التربية العراقية خلال بيانها الصادر بخصوص إعلان أسماء المقبولين في المنحة المجانية أنه تم العم على تدقيق جميع الملفات والأوراق التي تخص الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في المنحة المجانية للمعاهد والكليات الأهلية العراقية.

كما أوضحت وزارة التربية العراقية أنه تم توزيع كافة الطلاب والطالبات على ٤٧ جامعة وكلية، كما نوهت وزارة التربية العراقية على جميع الطلاب والطالبات المقبولين في المنحة المجانية ضرورة تسجيل الدخول عبر رابط بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021.