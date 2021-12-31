نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل حدائق ومنتزهات في دبي السياحة في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل حدائق ومنتزهات في دبي يمكنك الاستمتاع بقضاء وقت فيهم على الشواطئ والفنادق الفخمة هي هذه المجموعة التي سنتناولها في هذا المقال، يوجد العديد من السياح الذين يزورون هذه الأماكن بشكل سنوي للاستمتاع بالتصاميم والأشجار، وتعتبر من أجمل الأماكن السياحية في الإمارات فهي تحتوي على مجسمات ومناظر جذابة للزوار.

أفضل حدائق ومنتزهات في دبي

حديقة الزهور والتي يطلق عليها اسم اخر وهي دبي ميراكل جاردن وهي تحتوي على أفضل المناظر الجذابة وتحتوي على مجسمات رائعة الجمال، وتعتبر من أفضل أماكن للترفيه كما يوجد بها العديد من الزهور والمعالم المختلفة، وهي من الحدائق المميزة التي لا مثيل لها في الدول المجاورة ويمكن التجول فيها مع الأصدقاء والعائلة والأطفال، وقضاء وقت ممتع في العطلة الأسبوعية.

حديقة سفاري الإمارات

حديقة سفاري دبي من أفضل الأماكن السياحية في العالم العربي وهي منتزه ترفيهي رائع يوجد به حوالي 2500 حيوان، تستطيع عبر زيارتها الاستمتاع بمظهر الحياة البرية وبها العديد من المرافق المختلفة، فهي تحتوي على مسرح يعرض للزوار سلوكيات الحيوانات وأنواع الطيور وتعتبر من أجمل الأماكن للأطفال.

حدائق الإمارات دبي

حديقة الفراشات في دبي التي تحتوي على النباتات والزهور ويصل عددها حوالي 120 نوع، كما يوجد منها 15000 فراشة من فصائل مختلفة يصل عددها إلى 26 فصيلة، وهذه الحديقة مساحتها 4400 متر ومن أماكن الترفيه للأطفال وتعطي من يصورها الاحساس بالرومانسية والحب هي هذه الحديقة، وتعتبر المكان الأمثل لعشاق الزهور والطبيعة نظرا لاحتوائها على أنواع نادرة من الفراشات.

اماكن ترفيهية مميزة في دبي

ملاهي موشنجيت يعتبر من أفضل حدائق ومنتزهات في دبي التي يمكنك زيارتها وهي من الأماكن السياحية الرائعة وتحتوي على عالم من الخيال بالنسبة للأطفال حيث بها عالم السنافر وعالم دريم ووركس و العديد من الاماكن المميزة الأخرى.

الحديقة القرآنية

الحديقة القرآنية وهي مشروع ثقافي مسؤول عن نشر الأخلاق والمحبة والسلام وتم بناؤها على 60 هكتار ومن خلالها يمكنك معرفة معجزات القرآن الكريم، وتهدف إلى التواصل مع الديانات والثقافات المختلفة وهذه الحديقة تحتوي على الأشجار والنباتات والثمار التي ذكرت في القرآن ويزورها العديد من الباحثين والطلاب، ويوجد مكان زجاجي في الحديقة به النباتات التي وردت في السنة وفي كتاب الله العزيز كما تحتوي الحديقة على مكان للأطفال من عمر عامين حتى 12 عام.

حديقة زعبيل مدينة دبي

حديقة زعبيل من أهم المناطق السياحية بدبي، ذات طبيعية خلابة، من مساحات خضراء واسعة ونباتات وأشجار مختلفة، كما تحتوي على مرافق ومقاهي ومسرح خاصة في الحديقة، وملعب كريكت ومنطقة ألعاب للأطفال وبحيرة قوارب، ومكان للشواء، تحتوي حديقة على مكان مخصص للرياضة، يشتمل علي أجهزة لياقة بدنية، وأماكن للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء مع العائلة والأطفال كما تضم الحديقة أماكن جميلة وحديقة خاصة بالديناصورات، وبها حديقة مضيئة، وهي من الأماكن السياحية الرائعة للشباب.

حدائق ساحرة في دبي

حديقة البرشاء تعتبر أفضل حدائق ومنتزهات في دبي وتحتوي على أشجار وزهور على مساحة 50 فدان، وتم إنشاؤها منذ عام 1970 وتزورها العائلة والأصدقاء ويمكنك ممارسة الرياضة فيها والاستمتاع بزيارتها في الأعياد والمناسبات، وهناك من يقوم بزيارتها لركوب الدراجات الهوائية وتحتوي الحديقة على العديد من المرافق والأنشطة التي يمكنك القيام بها عبر زيارتها كما يوجد بها منطقة لالعاب الاطفال.

حديقة الممزر

حديقة الممزر تحتوي على ملعب للكرة الطائرة وملعب خاص بكرة القدم، وتستطيع الاستمتاع بالشاطئ الجميل فيها والمساحات الخضراء ويمكنك السباحة وتناول وجبات شواء وتعتبر من الأماكن السياحية الرائعة التي يرغب في زيارتها أعداد كبيرة من السياح

في ختام هذا المقال نقوم قبل ذكرنا افضل حدائق ومنتزهات في دبي يمكن زيارتها وقد قمنا بذكر المرافق التي تحتوي عليها كل حديقة وذكرنا مساحتها والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها عبر زيارتك.