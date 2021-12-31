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عمر شويل - جدة خمس سلع يزداد سعرها في 2022 التضخم العالمي وموعد انخفاض الأسعار مرة أُخرى، التضخم هو إرتفاع شرير في الأسعار يقابله تراجع في القيمة الشرائية للعملة، يعتبر التضخم أزمة عالمية تواجه العالم أجمع، نتناول اليوم خمس سلع من المتوقع زيادة سعرها في عام 2022 وأسباب إرتفاع هذه السلع، بالإضافة إلى موعد انخفاض الأسعار مرة أخرى و الحل لمواجهة غلاء الأسعار، خمس سلع يزداد سعرها في 2022 التضخم العالمي وموعد انخفاض الأسعار مرة أُخرى.

خمس سلع يزداد سعرها في 2022

لا توجد دولة في العالم بأسره لا نواجه إرتفاع في أسعار السلع الغذائية بداية من أصغر سلعة إلى أكبر سلعة، على سبيل المثال إرتفاع أسعار الدقيق والمكرونة بسبب إرتفاع أسعار القمح عالمياً، إرتفاع أسعار اللحوم بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتظل هذه الأزمة حتى يحين وقت حرق الأسعار، ارتفاع أسعار الزيوت بسبب إرتفاع أسعار الزيت الخام وغيرها من السلع الغذائية الأخرى التي ارتفع سعرها بشكل ملحوظ، حيث صرحت منظمة الفاو بأن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي وقد وصلت لأعلى مستوى لها خلال العشر سنوات الأخيرة.

زيادة أسعار السلع خلال عام 2022

لذا فإن السلعة الأولى التي من المتوقع إرتفاع أسعارها في عام 2022 هي السلع الغذائية، السلعة الثانية هي البن والذي يعتبر ثاني أعلى سلعة تجارية في العالم بعد النفط، حيث يستهلك العالم حوالي نصف ترليون كوب من القهوة سنوياً، وتعتبر السعودية أكثر دول العالم إستهلاكاً للبن لذا فإن سعر البن ارتفع خلال عام 2021 عالميا حوالي 50%، ومن المتوقع استمرار الارتفاع الضخم في أسعار السلع ومنها أسعار البن العالمية خلال عالم 2022، السلعة الثالثة المتوقع ارتفاعها خلال عام 2022 هي الهواتف الذكية حيث تواجه شركات تصنيع الهواتف الذكية أزمة كبيرة تتعلق بنقص الرقائق وأشباه الموصلات ومن المتوقع استمرارها خلال النصف الأول من عام 2022 حسب وكالة بلومبيرج.

نتائج التضخم العالمي

السلعة الرابعة التي من المتوقع ارتفاعها في 2022 هي الأجهزة الكهربائية، والتي ارتفعت خلال شهر 11 و 12 من عام 2021 ويرجع ذلك إلى إرتفاع أسعار الشحن عالمياً بشكل خيالي وغير متوقع بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الطاقة، السلعة الخامسة والأخيرة التي من المتوقع زيادة سعرها خلال عام 2022 هي العقارات، وذلك نتيجة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة أزمة التضخم، وقد ارتفعت أسعار العقارات في الرياض خلال الخمسة أشهر الماضية ومن المتوقع إستمرار إرتفاع الأسعار.

موعد انخفاض الأسعار مرة أخرى

من المتوقع تراجع أسعار السلع مرة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2022، وذلك بعد حدوث استقرار نسبي في أسعار الطاقة واستقرار الوضع العالمي الصحي بشكل أفضل، قدمنا لكم اليوم خمس سلع سيزداد سعرها في 2022 التضخم العالمي وموعد انخفاض الأسعار مرة أُخرى.