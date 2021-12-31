نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل أكلات رأس السنة الميلادية والأطباق التقليدية في بداية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجمل أكلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وذلك بالطبع مع نهاية العام الحالي 2021، حيث تسعى العديد من النساء إلى الاحتفال بذلك اليوم لاستقبال العام الجديد والاحتفال برأس السنة الميلادية المقدسة عند البعض من بني البشر، وتعمل الكثير من ربات البيوت بإعداد شتى أنواع المقبلات المحببة إلى أزواجهن أيضا وقضاء يوم لطيف دافئ مع العائلة، وبطبيعة الحال يفضل الكثير من البعض الآخر قضاء تلك الليلة خارج المنزل لقضاء سهرة ممتعة في أحد المطاعم الشهيرة ودور السينما التي تكتظ بالرواد في تلك الليلة أيضا، كما أنه لا ينسى البعض أجواء الزينة للمنازل وتعليق البالونات وتشغيل أنوار ملونة لإدخال البهجة والسرور. لكن في هذا الموضوع سوف نتناول أجمل أكلات رأس السنة، وأشهر وأشهى وألذ مأكولاتها الشهيرة.

أجمل أكلات رأس السنة الميلادية 2022

تتنوع الأكلات في تلك الليلة وهذا اليوم، فكل بلد من البلاد حول العالم له طقوس وتقاليد محددة في طعامه في هذا اليوم وهذه الليلة. ولأن الكثير من العائلات لا تأبه لذلك ولا تهتم فإننا سوف نتناول الأكلات الأشهر بصفة عامة لدى الناس جميعا في جميع أنحاء العالم، والتي تلتف حول مائدتها الأسرة والأصدقاء في أجواء يسودها دفء المحبة.

أولاً: الكافيار وسلطة الميموزا الروسية

حيث يعتبر الكافيار والميموزا الروسية من أشهر المقبلات في ليلة رأس السنة الميلادية، فهي أكلة عبارة عن خليط السمك والبصل والمايونيز والجزر والبيض على شكل طبقات. ويتم تقديمها كتمهيد قبل الوجبة الرئيسية، ويتم أكلها مع التوست (الخبز المحمص)، وهي أكلة ترمز إلى الحياة والثروة.

ثانياً: بيتزا النقانق والفلفل الحلو الإيطالية من أحلى أكلات رأس السنة

فالبيتزا من الوجبات السريعة التجهيز، وتعتبر بيتزا النقانق والفلفل الحلو واحدة من أشهى وأجمل المأكولات في ليلة رأس السنة الميلادية.

ثالثاً: الشعرية الطويلة في الصين وحلوى الفاكهة في اليابان

تتنوع المائدة الأسرية في الصين في ليلة رأس السنة الميلادية، وكذلك اليابانية، حيث الشعرية الطويلة التي لها العديد من الرموز. منها على سبيل المثال أنه كلما كانت الشعرية أطول، كلما كان عمر الجالسين على المائدة أطول.

وكذلك حلوى الفاكهة في اليابان، والتي تتم صناعتها من السكر والفواكه والأرز. ويتم رشها بالسمسم، وفي غالب الأمر أيضا يضاف إلى تلك المائدة، البسلة والفاصوليا، والسمك المسلوق. لكن هي بحسب معتقدات الشعبين الصيني والياباني أطعمة جالبة للحظ والمال والسعادة.

رابعاً: الديك الرومي الأمريكي

ويختلف هذا الطبق عن نظيره في المملكة المتحدة، حيث يضع الأمريكيون هنا كل شئ تطوله يدهم. فيمكنهم وضع الجبن والفواكه والخضار أيضا، والتوابل والكستناء وغيرها من المقبلات، وتعتبر هذه الوجبة رئيسية على موائد الأسر في أمريكا في ليلة رأس السنة الميلادية.

خامساً: الديك الرومي والبودينج البريطاني

يتكون البودينج من دهن الخنزير، ولا تخلو مائدة بريطانية من البودينج ليلة رأس السنة، كما يتكون البودينج أيضا من الدقيق والزبيب والبيض والبقسماط. والعديد من التوابل. وقبل تقديمه يتم صب شراب الروم عليه وإشعال النار به. لكن الديك الرومي فهو مشهور في المطبخ البريطاني ويتم تأكيد وجوده في هذه الليلة من العام.

سادساً: كروكيت دجاج تكا بالبطاطس

ولأن الحضارة الهندية لا يفوتها الاحتفال بمثل هذا اليوم، فقد اخترنا إليكم أكلة من الأشهر بين شعوب الهند، فدجاج تكا هو من بين الأطباق الأكثر شهرة في آسيا. ويتم إضافة العديد من النكهات والبهارات في ليلة رأس السنة الميلادية على الطبق، وهي نكهات حارة أو مدخنة. وهنا الاستمتاع الحقيقي بالكروكيت المقرمش.

سابعاً: أصابع أو شرائح السمك المخلي من أجمل أكلات رأس السنة وأشهاها

وهنا يقف الإنسان عاجزاً عن وصف اللذة التي توجد في هذا النوع من الطعام. ويحتار اللسان في التذوق أيضا مع التتبيلة العجيبة للسمك المخلي من العظام في خليط الماسالا (نوع من البهارات في دول جنوب آسيا). وتكون شرائح السمك مغطاة بالدقيق والبيض والبقسماط. ثم يتم قليها في الزيت وتصفيتها جيدا، وذلك ليتم تقديمها وهي غنية بالعصارة من الداخل ومقرمشة رائعة من الخارج.

ثامناً: العنب السحري في كوبا والبرتغال وإسبانيا

إنه من الطقوس الخاصة بهذه الدول في ليلة رأس السنة الميلادية وأيضا في نهار هذا اليوم المقدس عندهم. وهنا يتناول كل فرد من أفراد شعوب هذه الدول التي ذكرناها في أول دقيقة من اليوم الجديد في السنة الجديدة 12 ثمرة من العنب مع تمني أمنية في قلبه أن تتحقق في العام الجديد.

وفي نهاية مقالنا أعزائي قراء موقع “ثقفني”، نتمنى أن نكون قدمنا أجمل وأشهر 8 أكلات في ليلة رأس السنة الميلادية 2022، ونرجو أن نكون قد أمتعناكم.