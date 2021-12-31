نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث جديد” رابط ترفيعات المعلمين 2021 الأردن ترقية “19620” هنا أسماء المعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط ترفيعات المعلمين 2021 الأردن، أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل جميع منتسبي الوزارة على جوجل، ومن أهم الروابط الإلكترونية التي يتم البحث عنها الآن، من قبل المعلمين والمعلمات والموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم في الأردن، بعد أن أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء عن نشر أسماء المعلمين والمعلمات الذي سوف يشملهم الترفيع، ضمن إجراءات الترفيعات الوجوبية والجوازية بنظام الخدمة المدنية، وكانت الوزارة قد أعلنت منذ فترة عن انتهائها من إعداد قوائم المعلمين والمعلمات والموظفين، المنتسبين للوزارة والمستحقين للترقيات العام الحالي 2021 لمختلف الدرجات العلمية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الأسماء وألية الاستعلام الإلكتروني عن المرقين فتابعونا.

رابط ترفيعات المعلمين 2021 الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم apps.moe.gov.jo. تسجيل البيانات الشخصية للمعلم أو الموظف “الرقم الوزاري، الرقم الوطني”. الضغط على زر بحث لتظهر كافة الأسماء التي شملها الترفيع.

ترفيعات المعلمين والموظفين 2021 وزارة التعليم

نشرت وكالة سوا الفلسطينية المهتمة بأخبار المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء أن وزارة التعليم في المملكة سوف تنشر خلال ساعات أسماء المعلمين والمعلمات والموظفين المنتسبين للوزارة، وأوضحت أن الترفيعات ستشمل 19620 من منتسبي الوزارة مقسمين إلي فئتين الفئة الأولى تشمل 18551 معلم وموظف إداري، والفئة الثانية تشمل ترفيع 1069 معلم ومعلمة وإداري.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

قالت الوزارة في بيان لها أنها تهدف من خلال هذه الترفيعات تحفيز الموظفين والمعلمين المنتسبين للوزارة للمساهمة في لرفع مستوى أدائهم في العمل مما يعود بالفائدة على المنظومة التعليمية بأكملها وقالت الوزارة أن إجراءات الترفيعات الوجوبية والجوازية تتم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة.

أعداد ترفيعات الفئة الأولى والثانية

عدد الترفيعات للفئة الأولى 18551 معلم وموظف منهم 11123 ترفيعاً وجوبياً و7428 جوازياً. عدد الترفيعات للفئة الثانية يبلغ 1069 مقسمين إلي 520 ترفيعاً وجوبياً وعدد 449 ترفيعاً جوازياُ. كما أعلنت عن ترفيع 264 معلم ومعلمة وموظف للدرجة الخاصة جميعهم ترفيعاً جوازياً.

نظام الخدمة المدنية الأردني

نظام الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، هو النظام المنظم لكل ما يخص العاملين المدنيين في الحكومة الأردنية، ويحدد أليات الترقي ومراحل وخطوات التعيين في الحكومة الأردنية، ويتم من خلال 200 مادة هي إجمالي المواد التي يشتمل عليها النظام، تنظيم العلاقة بين الدولة والعاملين بها في القطاع المدني

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، بتحديث موقعها الرسمي حتى لا تحدث أي مشكلات تقنية، أثناء الاستعلام على نتاج الترفيعات الخاصة بالوزارة من قبل المعلمين والمعلمات والموظفين المنتسبين إليها، والموقع الآن يعمل بكفاءة كبيرة ولا توجد أي عقبات في عملية البحث من خلاله.

الهدف من ترفيعات وزارة التربية الأردنية

رفع مستوى المعلمين والموظفين الإداريين بالوزارة مما ينعكس على أدائهم في العمل بالإيجاب، نتيجة شعورهم بتقدير الدولة متمثلة في الوزارة لهم، وأيضاً ترقيات العاملين تزيد من راتبهم مما يؤدي إلي تحسين أحوالهم المالية، تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكافة المتعاملين مع الوزارة من طلاب وجمهور عادي.