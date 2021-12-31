إيداع مكافآت الطلاب 4 شهور في حساب ولي الأمر طريقة الاستعلام وتحديث البيانات في نظام نور

ينتظر بعض طلاب المدارس بالمملكة وأولياء الأمور عن صرف مكافات لأبنائهم وفي ظل ما أعلن من قبل وزارة التعليم عن صرف مكافآت الطلاب عن الأشهر الاربعة الماضية تزايدت محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن إيداع المكافأة بحسابات المستفيدين من أولياء أمور الطلاب المسجلين بحصولهم على المكافأة، حيث أنه تم اعتمادها الأربعاء 22 من ديسمبر 2021، وكذلك أعلن أنه سوف يتم إيداع المكافآت في حساب ولي الأمر، عبر نظام نور، وسوف نوضح كيفية الاستعلام بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح كيفية تحديث البيانات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بنظام نور والذي طلب تحديث البيانات، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن المكافأة عبر نظام نور التعليمية وعن تحديث البيانات كما أضافت رقم رسمي متاح جميع أيام الأسبوع طوال الوقت للتواصل والاستفسار، حيث صرح الدكتور “حسن العلكمي” مدير إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، أنه سوف يتم إيداع مكافآت الطلاب 4 شهور فائتة، وهي شهر “سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر”، وأن هذه المكافأة، هي لمساعدة عدد معين من الطلاب، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك أبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلبة القرى في المناطق البعيدة.

كيفية الاستعلام عن مكافآت الطلاب:

لكي يتم الاستعلام عن مكافاة الطلاب يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

اولا الدخول على منصة وموقع نظام نور “.

ثم عليك بالنقر على ايقونة تسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر.

ثم عليك بالذهاب إلي ايقونة “المكافآت والإعانات”.

ثم عليك بكتابة وملء بيانات الطالب.

ثم عليك بالنقر على ايقونة بحث .

وبعد اتباع هذه الخطوات سوف يظهر لك عرض قيمة مبلغ المكافأة المودعة في حساب ولي الأمر.

كيفية وخطوات تحديث بيانات نظام نور للطلاب:

يجب اتباع عدة خطوات لتعديل وتحديث بيانات نظام نور للطلاب اهمها مايلي:

اولا الدخول إلي موقع نظام نور.

ثم النقر على ايقونة “تسجيل الدخول”.

ثم النقر على ايقونة “شؤون الطلبة”.

ثم النقر على ايقونة “الطلبة”.

ثم عليك تحديد الطالب الذي ترغب في تحديث بياناته.

ثم عليك بكتابة وإضافة البيانات المطلوبة.

ثم يجب رفع البيانات المطلوبة، وقم بالنقرعلى ايقونة إرسال.

ثم عليك بتعديل البيانات والنقر على نعم من القائمة التي ستظهر.

كيفية تحديث بيانات نظام نور للمعلمين:

لتحديث بيانات نظام نور للمعلمين يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

الدخول على منصة “نظام نور”.

ثم عليك بإضافة “البيانات المطلوبة”.

ثم القيام بالنقر على ايقونة “خدمات شؤون المعلمين”.

ثم عليك بالنقر على ايقونة “تعديل البيانات”.

ثم عليك بتغيير البيانات التي تريد تعديلها ثم النقر على ايقونة حفظ.

كيفية تحديث بيانات ولي الأمر في نظام نور:

لتحديث بيانات ولي الامر يجب اتباع الخطوات الاتية: