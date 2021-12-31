قرار جديد من كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، إن كوريا الجنوبية ستمدد قواعد التباعد الاجتماعى المشددة لمدة أسبوعين آخرين، حتى منتصف يناير المقبل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لخفض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجهود احتواء المتحور الجديد منه "أوميكرون".
وفى اجتماع للجنة "كوفيد-19" فى العاصمة سيول، أكد رئيس الوزراء أنه "من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تجاوزنا الأزمة"، مضيفًا: "لا يزال لدينا الكثير من الوفيات، والمرضى بحالة خطرة".
وكانت حكومة كوريا الجنوبية قررت تشديد قواعد التباعد الاجتماعى فى 18 ديسمبر الجارى، بعدما سجلت زيادة كبيرة فى أعداد الإصابات، كما يجرى الآن تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى على مستوى البلاد، كما يتم إغلاق المرافق والمنشآت متعددة الاستخدام فى الساعة 9 أو 10 مساء.
وأوضح كيم أن مواجهة الفيروس فى تحسن فى البلاد، حيث أصبح العدد اليومى للإصابات الجديدة انخفض إلى 5 آلاف حالة، بعد أن كان يتجاوز 7 آلاف حالة يوميا.
وأشار رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى أنه سيتم اعتماد لقاح لصغار السن والشباب "فى مارس المقبل، مع فترة سماح مدتها شهر واحد".
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