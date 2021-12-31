جدة - نرمين السيد - وتسببت النيران، فى القضاء على قرابة 1,600 فدان فى مقاطعة بولدر، مع وجود تحذيرات من احتمال وقوع خسائر بشرية بسبب محاصرة النيران لفنادق ومراكز تسوق. وطلبت الشرطة، من آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم هربا من الحرائق التى يعتقد أنها شبت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاهد مرعبة من حرائق أمريكا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.