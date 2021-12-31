إندونيسيا توافق على استقبال أكثر من 100 لاجئ من الروهينجا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد سمحت السلطات الإندونيسية لأكثر من 100 لاجئ من الروهينجا بالنزول من قاربهم، الذى كان يسير دون وجهة محددة قبالة ساحل البلاد الغربى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعدما رضخت لضغوط دولية لمنحهم اللجوء.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى مقطع فيديو فى أثناء مغادرة المجموعة التى تضم نساء وأطفالا، للقارب وسط هطول أمطار غزيرة، حيث استقلوا حافلة، بينما قامت السلطات برشهم بالمطهرات.