برنامج الأغذية العالمى يعلن تعليق أنشطته فى شمال دارفور

جدة - نرمين السيد - وأعرب مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء عن القلق إزاء نهب ثلاثة مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمى فى الفاشر شمال دارفور. على مدار الأيام الماضية، بدءا من 28 ديسمبر، تم نهب ثلاثة مستودعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمى على يد جناة مسلحين، انضم إليهم بعض السكان المحليين.

وأشار مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه فى حين لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات أو وفيات، وتم حصر جميع موظفى البرنامج وتأمين سلامتهم، فمن الضرورى حماية الأصول والأفراد العاملين فى المجال الإنسانى من مثل هذه الأعمال الفظيعة.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية فى السودان، السيدة خاردياتا لو ندياى، قد أدانت نهب الإمدادات الغذائية من مستودع برنامج الأغذية العالمى فى الفاشر، بولاية شمال دارفور.

وقد تعرض المستودع لهجوم من جماعات مسلحة مجهولة، مساء الثلاثاء، الموافق 28 كانون الأول/ديسمبر. ويأتى هذا الحادث فى أعقاب أعمال النهب وأعمال العنف المبلغ عنها حول قاعدة اليوناميد السابقة فى الفاشر الأسبوع الماضى.

وقالت خاردياتا لو ندياى، وهى أيضا نائبة الممثل الخاص للأمين العام "إن الأمم المتحدة والشركاء فى المجال الإنسانى قلقون للغاية بشأن التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور عن تعرض الأصول الإنسانية للهجوم. وكانت هذه عبارة عن مساعدات غذائية مخصصة للأشخاص الأكثر ضعفا فى السودان. لا ينبغى أن تكون المساعدات الإنسانية هدفا أبدا".

وفقا للمنسقة المقيمة، يحتاج واحد من بين كل ثلاثة أشخاص فى السودان إلى مساعدات إنسانية. "ومثل هذا الهجوم يعيق بشدة قدرتنا على توصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها".

ودعت، على وجه الاستعجال، جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن للمساعدات المنقذة للأرواح.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن مستودع برنامج الأغذية العالمى الواقع فى منطقة البورصة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يحتوى على ما يصل إلى 1,900 طن مترى من المواد الغذائية، مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى فى تلك المنطقة. ويأتى ذلك وسط عجز غير مسبوق فى التمويل لبرنامج الأغذية العالمى يقدر بنحو 358 مليون دولار.

وأعربت منسقة الشؤون الانسانية عن امتنانها لتدخل السلطات المحلية ومنعها تدهور الوضع، مشيرة إلى استعادة الوضع الأمنى، نقلا عن السلطات المحلية.

إلا أنها دعت حكومة السودان إلى "تكثيف الجهود لضمان حماية وسلامة المبانى والأصول الإنسانية فى جميع أنحاء السودان.

ويوجد لبرنامج الأغذية العالمى أربعة مستودعات أخرى فى كبكابية وكتم وسورتونى.