جدة - نرمين السيد - قال العميد دكتور الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة أن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هى إلا إستنزاف مادى ونفسى وذهنى للبلاد واهدار للطاقات والوقت، فيما لا جدوى منه.





وأضاف فى بيان اليوم، على الوكالة السودانية للأنباء، أن هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسى، وأكد أبو هاجة أن التوافق الوطنى والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان. وقال الطاهر إن هنالك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى وهى لا تريد لا إنتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة إنتقالية إلى ما لا نهاية مشيرا إلى أن هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التى نفذت فى دول أخرى وذلك لتقسيم السودان وتفتيته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة السودانية: التظاهرات إهدار للطاقات والوقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.