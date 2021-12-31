خبر سار للأندية العربية.. انسحاب "العنيد" من مونديال الأندية

بسبب القيود الصارمة في نيوزيلندا على السفر وسط جائحة كورونا، سيحرم نادي أوكلاند النيوزيلندي من المشاركة بكأس العالم للأندية.

وأعلن أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل قارة أوقيانوسيا، انسحابه من كأس العالم للأندية، التي ستقام في دولة الإمارات في فبراير المقبل، بسبب القيود التي تفرضها بلاده على السفر بعد تفشي كورونا وارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

ورشح اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم نادي صغير من تاهيتي، اسمه أيه أس بيراي، للمشاركة عوضا عن أوكلاند.

وكان أوكلاند قد انسحب أيضا من نسخة 2020 للبطولة، في قطر، لنفس السبب.

خبر سعيد للأندية العربية

ويمثل خبر انسحاب أوكلاند دفعة جيدة لبعض الأندية العربية المشاركة في البطولة، وأبرزها ممثل الإمارات نادي الجزيرة.

وسيتجنب الجزيرة مواجهة أوكلاند "العنيد" في افتتاح البطولة، وسيواجه عوضا عنها ناديا من تاهيتي، سيسهل مهمته بالعبور.

وسيلاعب المتأهل من نادي الجزيرة والنادي التاهيتي، نادي الهلال السعودي بطل آسيا، الذي ستسهل مهمته أيضا بتجنب أوكلاند القوي بدنيا.

يذكر أن مونديال الأندية من المقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الفترة ما بين 3 و12 فبراير المقبل.