ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع الصناعية 2022

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم أن القمة المرتقبة ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل فى قصر الماو فى جبال الألب البافارية.
ونقل البيان قول المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفين هيبيشترايت: "صمم الشعار نحو مقصود بشكل بسيط ومركز وواضح وأنه يمثل تركيزنا على الأساسيات، هذا التركيز يشير إلى برنامج الرئاسة الألمانية ويكمل العنصران (جى) و(7) بعضهما البعض ويبرزان الثقة فى التعاون ويشكلان معا رمزا قويا للتماسك فى مجتمع قيم دولى".
يشار إلى أن مجموعة السبع هى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وكندا وأن الاتحاد الأوروبى ممثل فى جميع الاجتماعات.
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