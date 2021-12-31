باكستان: حققنا هدف تحصين 70 مليون شخص ضد كورونا فى 2021

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن عمر توجه بالشكر لفريق مركز القيادة والتشغيل الوطنى المعنى بمكافحة كورونا والإدارات الفيدرالية والإقليمية والفرق الصحية على عملهم الجاد للمساعدة فى تحقيق الهدف "الذى كان الناس يعتبرونه مستحيلا". يشار إلى أن برنامج التطعيم فى باكستان حاليا يشمل تحصين جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فما فوق فى جميع أنحاء البلاد، فيما فتحت السلطات الصحية فى باكستان التسجيل للمواطنين البالغين من 30-39 عاما لبدء تلقى اللقاح.

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