موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي وترقب نتيجة المواجهة

ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والشباب السعودي في مباراة يسعى خلالها الشباب السعودي للاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتصدر الاتحاد السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحل الشباب في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، ويسعى الأهلي السعودي إلى الخروج من النتائج السلبية الأخيرة له.

موعد مباراة الأهلي والشباب السعودي في الدوري السعودي

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي والشباب السعودي في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” ويحاول الأهلي السعودي عبور فريق الشباب في تلك المواجهة المرتقبة للفريق السعودي.

ترتيب الشباب السعودي قبل المباراة

يحتل الشباب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، ويحاول الشباب السعودي الدخول في قمة مسابقة الدوري السعودي من أجل تحقيق المفاجأة هذا الموسم.

في المقابل يجد الأهلي السعودي صعوبة كبيرة خاصة وأن الأهلي السعودي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة وهو الأمر الذي لا يرضي عشاق الأهلي السعودي والذي يبحث دوما عن الدخول إلى مربع الترتيب، ويعاني الأهلي السعودي هذا الموسم مع ثلاث مرات فوز وست مرات تعادل وخمس مرات هزائم وهو لا يرضي جمهور الأهلي السعودي بكل تأكيد.

مشاكل أمام أهلي جدة قبل مباراة الشباب

يعاني اهلي جدة من غيابات محتملة في مباراة الشباب في ظل تراجع فرص الحسن نداو والكرواتي فيليب برادريتش محمد مجرشي خاصة وأن الثلاثي لم يشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة وهو مايجعل فرص المشاركة قليلة وهو الأمر الذي يزيد المعاناة على أهلي جدة قبل مواجهة الشباب.

توقعات نتيجة مباراة أهلي جدة والشباب

من المنتظر أن تكون نتيجة مباراة أهلي جدة والشباب صعبة التوقعات في ظل قوة أهلي جدة من جهة وقوة الشباب من جهة أخرى وإن كان الشباب السعودي هو الأقرب للفوز على أهلي جدة في ظل قوة الشباب وتقدمه في مراكز جدول ترتيب الدوري السعودي خاصة وأن نتيجة تلك المباراة تجعله يتقدم في صدارة الترتيب إنتظارا لنتيجة مباراة الاتحاد في الجهة الأخرى وبالتالي ستكون نتيجة مباراة أهلي جدة والشباب هامة لجماهير الاتحاد السعودي.