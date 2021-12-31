أحصل على أجمل 10 رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية 2022 أحلى مع أسمك “صور جاهزة”

بمناسبة رأس السنة نحتفل بإرسال التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد، ومن خلال التقرير التالي سنعرض 10 رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية 2022 وبطاقات تهنئة للأهل والأصحاب وتهاني رسمية بهذه المناسبة، فقد مر عام في وجود الأحباب والأصدقاء نتمنى مرور العمر معهم ونود شكرهم على وجودهم إلى جوارنا، نقدم أجمل عبارات ورسائل السعادة لمشاركتها بعبارات رقيقة تدخل إلى القلب السرور والفرح.

10 رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية 2022

نقدم لكم أفضل 10 رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية 2022 رسائل ودية لإرسالها للأهل والأصدقاء والأحباب بمناسبة العام الجديد كالتالي:

لا يتبقى سوى القليل على العام القادم أتمنى عاماً يمتلئ بالتوفيق والنجاح والقرب من الله، أتمنى عاماً يمتلئ بالتفاؤل والأمل والسعادة، مع قدوم عام جديد كل عام وأنتم بسعادة بل أنتم السعادة كل عام وأنتم بخير.

أتمنى أن تعود الأيام حاملة الرزق والبركة والسعادة والخير للجميع من كل قلبي عام سعيد عليكم.

بكل الحب نبدأ العام الجديد أتمنى أن تقوى صداقتنا وأن يجعلنا الله كتفاً بكتف وأن يجعلنا سنداً ورزقاً لبعضنا البعض يا صديقي كل عام وأنت في حياتي وسبب فرحي وابتسامتي.

كل عام وأنت السعادة ورزق من الله لي كنت عوناً لي فيما سبق وأتمنى من الله أن يجعلك بقربي في الأعوام القادمة العمر المديد والرزق الوفير والسعادة أينما حلت خطاك يا أخي.

عام جديد بقلوب صادقة أتمنى لكم عام خير ورضا وسعادة لكم ولاسرتكم الكريمة.

رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية

العام الجديد من المناسبات التي يحتفي بها الجميع لأنه يعد بمثابة استقبال عام جديد، والجميع يتمنى حلول عام مميز وجميل على من يُحب لذا يرغبون في الحصول على برقيات تهنئة بالعام الجديد تحمل أجمل الكلمات وأرق المعاني وإليكم البعض منها:

مع العد التنازلي لرأس السنة الميلادية الجديدة ولا يفصلنا غير أيام أحببت أن أكون أول المهنئين بالعام الجديد كل عام وأنتم بسعادة وهناء.

أنار الله طريقكم وجعل طريقكم في العام القادم والأعوام المقبلة في وجود أحبتكم والأهل والأصدقاء الصحة والعمر الطويل لكم ولهم.

لا يسعني سوى أن أخبرك بأن القادم سيكون أجمل تنتظرك سعادات بلا حدود في أيامك المقبلة كل سنين العمر وأنت بسعادة وهناء.

أدام الله عليك ستره ورزقك بطيبة قلبك السعادة وسعة الرزق.

كل عام وأنتم في أتم صحة كل عام وأنتم بخير.

صور مسجات تهنئة بالعام الجديد 2022

الرسائل والمسجات وصور تهنئة رأس السنة 2022 أصبحت مهمة الفترة الحالية للمعايدة في كافة المناسبات بسبب أنتشار جائحة كورونا والتي أثرت على العالم بشكل عام، فأصبحت التجمعات تُشكل ضرر، وبما أن رأس السنة ضمن المناسبات التي من المفترض أن يتجمع بها الأهل والأصحاب، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وحرصًا على السلامة العامة، بدء يكتفي الجميع بالتهنئة من خلال عبارات تهاني مكتوبة، أو مسجات، أوصور متحركة أو ثابتة جميعها طرق للتهنئة وإليكم بعض الصور المكتوب عليها مسجات تهنئة برأس السنة الميلادية 2022:

2022 أحلى مع أسمك

تُعد التهنئة المرفقة بالاسم من الطرق المميزة للمعايدة بالعام الجديد، لأنها توضح م\ى الدفئ والقرب والاهتمام بأن الشخص يقدم التهنئة مرفقة بالاسم، وهي تناسب المخطوبين والمتزوجين والأهل والأصحاب، وتعتبر أكثر الطرق التي تدخل البهجة حين تستخدمها للتهنئة برأس السنة وإليك أبز الأسماء على صور جاهزة، كما متاح لك تصميم صورتك بالاسم المناسب لك، وإليك صور جاهزة بالاسم:

في حالة عدم وجود اسمك في الصور الموجودة بالأعلى يمكنك عمل صور 2022 أحلى مع اسمك من هنا: اكتب اسمك على صور رأس السنة 2022.

2022 أحلى مع محمد.

2022 أحلى مع رشا.

2022 أحلى مع مريم.

2022 أحلى مع دودو.

2022 أحلى مع بيتر.

2022 أحلى مع لوكة.

2022 أحلى مع بودي.

2022 أحلى مع إيمان.

2022 أحلى مع فهد.

2022 أحلى مع بسنت.

2022 أحلى مع زيزو.

خدمات ثقفني لتهنئة العام الجديد 2022

يقدم موقع ثقفني كالعادة باقة من الخدمات المميزة للتهنئة بالمناسبات المختلفة على مدار العام، مثل رسائل وصور التهنئة ومواعيد المناسبات، وخدمة اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة وبطاقات التهنئة الثابتة والمتحركة، وفي الجدول التالي نعرض خدمات ثقفني للتهنئة برأس العام الميلادي الجديد 2022، مع العلم أن الجدول يتم تحديثه بشكل مستمر وسيتم إضافة المزيد من الخدمات في الأيام القادمة:

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