جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و108 آلاف و215 إصابة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية تسجيل 638 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 97 ألفا و54 وفاة. وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و936 شخصا يخضعون للعلاج فى المستشفيات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و630 ألفا و119 شخصا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تسجل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.